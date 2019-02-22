النصر يستضيف الفيحاء بهدف تقليص الفارق مع الهلال

يسعى النصر إلى تقليص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال، حينما يستضيف الفيحاء، يوم السبت، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث الفيصلي عن مواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً على الرائد، في ختام المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتطلع النصر لإعادة الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى 6 نقاط حينما يستضيف الفيحاء الجريح، ويدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا عقب فوزه الصعب والثمين على مضيفه أهلي جدة 2-1 الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى بلوغه دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه أجمك الأوزبكي 4-صفر يوم الثلاثاء الماضي.

وسيفقد البرتغالي فيتوريا جهود لاعبه المغربي نور الدين أمرابط الموقوف بسبب تراكم البطاقات، في حين تأكد مشاركة الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله والنيجيري أحمد موسى بعد اكتمال جاهزيتهما.

ويسعى الفيحاء لإيقاف نزيف النقاط واستغلال تعثر اتحاد جدة بالخسارة أمام الهلال ليبتعد قليلاً عن مناطق الخطر، ولم يعرف الفريقطعم الانتصارات في آخر 6 مباريات خاضها الفريق والتي خسر 5 مباريات منها وتعادل في مباراة وحيدة، ليحتل المركز 14 برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن الاتحاد صاحب المركز قبل الأخير.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يخوض الرائد اختباراً صعباً حينما يستضيف الفيصلي المنتعش، ويبحث الرائد عن استعادة نغمة الانتصارات للابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط، بعد فشله في تحقيق الفوز في 5 مباريات الأخيرة والتي تعادل في 3 منها وخسر مباراتين ليحتل المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

وفي المقابل يسعى الفيصلي لمواصلة انطلاقته والتقدم أكثر في سلم الترتيب، ونجح الفيصلي في إيقاف مسلسل إهدار النقاط عقب قوزه المثير على الاتفاق 4-3 في المواجهة ليرفع رصيده الى 27 نقطة في المركز التاسع.