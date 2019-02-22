الوحدة يكتسح أحد ويقرّبه من الهبوط

استعاد الوحدة نغمة الانتصارات بعدما اكتسح ضيفه أحد 4-1، ليقربه من العودة لدوري الدرجة الأولى في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة الـ 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يجد الوحدة أي صعوبة في الفوز على ضيفه، حيث انتظر 29 حتى تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه التونسي عصام الجبالي الذي أكمل تمريرة زميله أحمد عبده في شباك الحارس عبدالله العويشير. وعند الدقيقة 41 تمكن البرازيلي ماركوس غوليرمي مهاجم الوحدة من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما أكمل عرضية زميله فواز الصقور بقدمه في شباك أحد.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء أحد قليلاً وتمكن لاعبه علي الأسمري من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 60 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس المصري محمد عواد. واستعاد الوحدة سيطرته ونجح مهاجمه أحمد عبده من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 67 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله فيصل درويش ليسدد الكرة في الشباك. وواصل الوحدة هجومه واختتم مهاجمه البرازيلي ماركوس غوليرمي من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 74 بعد تلقيه تمريرة متقنة من مواطنه أنسيلمو دي مورايس ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 34 نقطة في المركز السادس، وبقي أحد على رصيده السابق 12 نقطة في المركز الأخير.