تسديدة بلعمري تمنح الشباب فوزاً صعباً على القادسية

واصل الشباب مسلسل انتصاراته بعد فوزه الصعب على مضيفه القادسية 1 - صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الشباب بتحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد سلسلة من النتائج السلبية، تلقى القادسية خسارته الثالثة على التوالي حيث خسر أمام النصر والهلال في المرحلتين السابقتين. وشهد الشوط الأول سجالاً بين الفريقين حيث سنحت أولى الفرص للمغربي مبارك بوصوفه الذي سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس الاسترالي جاك دونكان. ورد القادسية سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه هارون كمارا الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي ايلتون ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء القادسية الذي كثف بحثه عن هدف السبق وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه السوري يوسف كلفا كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت عارضة الحارس التونسي جاك دونكان. وفي الربع ساعة الأخيرة فرض الشباب سيطرته المطلقة وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه عبدالله الحمدان الذي ارتقى لعرضية زميله بوصوفه وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 85 تمكن الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب من تسجيل هدف الفوز لفريقه بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك القادسية. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب الى 40 نقطة في المركز الثالث، وبقي القادسية على رصيده السابق 23 نقطة في المركز 11.