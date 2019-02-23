الفيصلي يتجاوز الرائد ويتقدم إلى المركز الثامن

تغلب الفيصلي يوم السبت، بثلاثية لا رد لها على مستضيفه الرائد ليتقدم إلى المركز الثامن في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبات رصيد الفيصلي، الذي حقق انتصاره الثامن في 21 مباراة، 30 نقطة في المركز الثامن متقدما بست نقاط عن الرائد صاحب المركز العاشر.



وافتتح سلطان مندش ثلاثية الفيصلي في الدقيقة 32 بتسديدة متقنة بعد تمريرة من البرازيلي دنيلسون بيريرا وضاعف يزيد البكر النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بتسديدة من مدى قريب.



وأكمل بيريرا الثلاثية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع إثر وضع انفراد بمرمى الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد.