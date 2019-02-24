أهلي جدة يصطدم بالوصل والهلال يستعد لإعلان تأهله

يتطلع أهلي جدة إلى حجز مقعده في دور نصف النهائي لكأس زايد للأندية العربية حينما يستضيف الوصل الاماراتي في إياب الدور ربع النهائي، في حين يسعى الهلال لتأكيد تأهله حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري المصري، في إياب الدور ربع النهائي.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" ستكون مهمة الأهلي صعبة للغاية حينما يستضيف الوصل الإماراتي، ونجح الأهلي بالخروج متعادلاً 2-2 في المباراة التي أقيمت في دبي الإماراتية.

ويعول الأوروغوياني جورجي فوساتي كثيراً على صانع ألعابه الروماني ستانشيو الذي تألق في لقاء الذهاب وسجّل هدفاً وصنع الهدف التعادل الذي سجله دجانيني تافاريس.

ويدخل الأهلي المباراة بأكثر من فرصة حيث يكفيه التعادل السلبي والتعادل الإيجابي 1-1 لكي يعلن تأهله.



وعلى ملعب برج العرب في مدينة الاسكندرية المصرية، يبحث الهلال عن إعلان تأهله رسمياً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري.

ووضع الهلال قدماً في الدور نصف النهائي عقب فوزه ذهاباً أمام الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة سجلها الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفين والبرازيلي كارلوس ادواردو هدف.

وفضّل الكرواتي زوران ماميتش إراحة أكثر من لاعب بغرض إراحتهم لاسيما بعد أن حقق نتيجةً مريحة في مواجهة الذهاب حيث لن يشارك البيروفي كاريليو والذي انضم لزملائه سلمان الفرج ونواف العابد وعبدالله عطيف.