اتحاد جدة يقيل بيليتش ويعيد مدربه السابق سييرا

وقع اتحاد جدة برئاسة لؤي ناظر، يوم الأحد، مع المدرب التشيلي خوزيه لويس سييرا حتى نهاية الموسم مع إمكانية التمديد معه لموسم آخر، خلفاً للكرواتي سلافين بيليتش بعدما تم إنهاء التعاقد معه.

وكان المدرب التشيلي قد أشرف على الفريق الغربي لمدة موسمين، ساهم فيهما بوصوله إلى المنصات عبر بطولتي كأس ولي العهد 2017 وكأس الملك 2018.

ويعد المدير الفني التشيلي ثالث مدرب يشرف على الفريق في الموسم الحالي بعد الأرجنتيني رامون دياز والكرواتي سلافين بيليتش.

ويقع الاتحاد في المركز قبل الأخير في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي رصيده 15 نقطة مبتعداً بثماني نقاط عن مناطق الدفئ ومتبقياً له 9 جولات في المنافسة.