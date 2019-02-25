استقالة الفواز.. والسبيعي يتولى مهام رئاسة اتحاد الكرة

قدم قصي الفواز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، استقالته من منصبه لظروف خاصة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة، يوم الاثنين.

وقال اتحاد القدم في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قدم عضوا مجلس الإدارة تركي الحقيل ويزيد التويجري استقالتهما أيضا من منصبهما، وذلك لارتباطاتهما العملية.

وأضاف البيان: سيتولى لؤي السبيعي، نائب رئيس الاتحاد، مهام الرئيس حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للفترة المقبلة، وذلك استنادا لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة.

وتوجه قصي الفواز بالشكر إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، على الثقة والدعم اللذين وجدهما، مثمنا تعاون زملائه في مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية، وتمنى للاتحاد السعودي التوفيق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الرياضة السعودية تحظى بوجود كفاءات إدارية ناجحة قادرة على إكمال المسيرة بما يحق طموحات محبي الكرة السعودية.

وتولى قصي الفواز رئاسة اتحاد الكرة في الثالث من أكتوبر الماضي، بعد أن تم انتخابه بالتزكية من قبل أعضاء الجمعية العمومية.