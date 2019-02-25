زوران سعيد بأداء الهلال الدفاعي

أبدى زوران ماتيتش مدرب الهلال سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال وذلك بعد الفوز على الاتحاد السكندري المصري بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية.

وقال ماتيتش في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي الخاص بلقاء الإياب الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية وانتهى بالتعادل السلبي: سعيد بالتأهل، والأداء الذي قدمه اللاعبون اليوم، فريق الاتحاد قدم مباراة قوية، ونجحنا في الدفاع بشكل جيد للمباراة الثالثة على التوالي لم نستقبل أي أهداف، هذا دافع كبير للاعبين، ويزيد من الثقة لديهم.

وتابع: دائما ما نكون تحت ضغط في أي مباراة، ولابد من أن تكون رغبتنا هي الأولى الفوز، هذه الصفة إذا لم توجد في أي لاعب بالهلال فإنه لا يستحق التواجد بالفريق.