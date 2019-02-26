السومة يعتذر لجماهير الأهلي بعد تراجع مستواه

قدم السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، اعتذاره لجماهير ناديه بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، معربا عن سعادته بالدعم الذي حظي به مؤخرا.

وكتب السومة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" تغريدة جاء فيها: دعمكم يا جمهور الأهلي لا مثيل له، التسجيل توفيق من رب العالمين وسامحوني على التقصير.. ووعد بالعودة إلى مستواه المعهود.

وقدم السومة أداء باهتا خلال مواجهتي الوصل الإماراتي في دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، لكن اللاعب وجد دعما كبيرا من جانب جماهير ناديه.

ويسعى اللاعب السوري لاستعادة مستواه المعهود مجددا من أجل قيادة الفريق نحو المنافسة على المربع الذهبي بدوري المحترفين، والذهاب بعيدا في دوري أبطال آسيا، والتتويج بلقب البطولة العربية.