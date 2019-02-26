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المدرب التشيلي سييرا يصل جدة لقيادة الاتحاد

المصدر: العربية.نت
المدرب خوسيه سييرا لحظة وصوله إلى جدة يوم الثلاثاء
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وصل التشيلي خوسيه سييرا، مدرب نادي الاتحاد، يوم الثلاثاء، إلى جدة وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفا للكرواتي سلافين بيليتش.

وقال اتحاد جدة في بيان صحافي نشره بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": كان في استقبال المدرب في المطار، مسؤول العلاقات العامة في الفريق الأول لكرة القدم خالد باريان والمركز الإعلامي.

ووقع اتحاد جدة برئاسة لؤي ناظر، يوم الأحد الماضي، مع المدرب التشيلي حتى نهاية الموسم مع إمكانية التمديد معه لموسم آخر، خلفاً للكرواتي سلافين بيليتش بعدما تم إنهاء التعاقد معه.

وكان المدرب التشيلي قد أشرف على الفريق لمدة موسمين، ساهم فيهما بوصوله إلى المنصات عبر بطولتي كأس ولي العهد 2017 وكأس الملك 2018.

ويتواجد الاتحاد في المركز قبل الأخير بسلم ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "15 نقطة".

كلمات دالّة

#بيليتش, #سييرا, #الاتحاد

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