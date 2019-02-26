فوساتي: الأهلي تطور.. ولدينا مشكلة هجومية

انتقد الأوروغوياني خورخي فوساتي المدير الفني لأهلي جدة، المستوى الهجومي لفريقه رغم وجود الثنائي عمر السومة ودجانيني تافاريس.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال، بعد فوزه على الوصل الإماراتي بنتيجة 4 -3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور الثمانية.

وقال فوساتي في تصريحات عقب نهاية المباراة إن الفريق تطور بشكل ملحوظ في النواحي الدفاعية والتصدي لهجمات الخصم، وأقر في الوقت نفسه بوجود أزمة في إنهاء الهجمات من جانب المهاجمين.

وأضاف فوساتي: خلال 4 مباريات فقط، صنعنا عددا كبيرا للغاية من الفرص المحققة للتسجيل، ولكننا لم نستغلها بالشكل الأمثل، رغم وجود مهاجمين على مستوى عالٍ.

وأوضح: كانت مباراة صعبة للغاية كما توقعنا، ولكننا حققنا فوزا مستحقا بعد السيطرة على مجريات اللعب خاصة في الشوط الثاني، وأعتقد أن النصف الأول من اللقاء كان متكافئ إلى حد كبير.

وضرب الأهلي موعدا مرتقبا مع مواطنه الهلال في الدور نصف النهائي، حيث يقام لقاء الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، بينما يستضيف استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة موقعة الإياب.