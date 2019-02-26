مشاركة 16 نادياً في أول بطولة خليجية لكرة السيدات

سحبت يوم الاثنين في الدمام مراسم قرعة النسخة الأولى من البطولة الخليجية النسائية لكرة القدم، التي تقام لأول مرة وتستضيفها مدينة الخبر السعودية.

وتقام البطولة للمرة الأولى وتشهد مشاركة 16 ناديا من السعودية والكويت والبحرين والإمارات وعمان، وتنطلق في مطلع مارس المقبل على ملاعب الصالة الخضراء في الخبر، بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية تحت شعار الكرة تجمعنا.

وتلعب البطولة بنظام خروج المغلوب، بين 10 فرق سعودية، و6 أندية خليجية، علماً أنها المرة الأولى التي تنظم فيها السعودية بطولة كرة قدم للسيدات.

وأشارت أسماء العتيق، المدير التنفيذي للبطولة، إلى أن المنافسات تأتي لتوظيف الطاقات الرياضية الشابة، في ظل وجود أندية عديدة تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام، وقالت لـ"العربية": لدينا لجنة ملاعب مدربة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وهناك 5 حكمات دوليات خليجيات، وطاقم طبي.

وذكرت منيرة الحميدان، مؤسس فريق المملكة: تنظيم البطولة أمر إيجابي، والمشاركة تأتي وسط حالة من الترقب لدى جميع اللاعبات، وتأسس الفريق عبر مجموعة من الصديقات.

وأضافت مرام البتيري، مدرب فريق شعلة الشرقية: كل التركيز منصب نحو البطولة، وأعتقد أن المستويات ستكون مختلفة، ونأمل أن تخرج الفرق بمكتسبات جيدة من البطولة الأولى.