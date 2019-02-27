الشباب يستدرج النصر بهدف الاقتراب من مقدمة الترتيب

ستكون مهمة النصر صعبة حينما يواجه جاره الشباب على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، يوم الخميس، في حين يبحث التعاون عن مواصلة انطلاقته حينما يستضيف الاتفاق، ويتطلع أحد لإبقاء حظوظه قائمة في البقاء حينما يواجه ضيفه الفتح، في افتتاح المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى النصر لتقليص الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الهلال المتصدر إلى 3 نقاط مؤقتاً قبل مواجهة الأخير أمام الفيصلي يوم الجمعة، حينما يواجه جاره الشباب، وحقق النصر الفوز في الثلاث مباريات الأخيرة والتي كانت أمام القادسية وأهلي جدة وأخيراً فوزه الصعب على ضيفه الفيحاء 1-صفر في المرحلة السابقة.

وتنفس البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر الصعداء بعد عودة الثنائي الموقوف المغربي نور الدين أمرابط وزميله المدافع سلطان الغنام بعدما غابا عن مواجهة الفيحاء الماضية، في حين تأكد غياب المدافع البرازيلي مايكون بيريرا بسبب الإصابة، ولم تتأكد مشاركة مواطنه برونو أوفيني حتى الآن بسبب الاصابة التي غيبته عن مواجهة الفيحاء الماضية.

وستكون فرصة الشباب سانحة اذا ما أراد الاقتراب من المركز الثاني حيث يفصله 6 نقاط عن النصر الوصيف، وقدّم الشباب أداءً جيداً في المرحلتين السابقين عقب فوزه الوحدة والقادسية بنفس النتيجة 1-صفر, ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن التعاون وأهلي جدة صاحبي المركز الرابع والخامس.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث التعاون عن مواصلة انطلاقته والمحافظة على المركز الرابع حينما يواجه الاتفاق الجريح، وقدّم التعاون أداءً لافتاً في مبارياته الأربع الماضية والتي حقق فيها ثلاث انتصارات على النصر وأحد والباطن وتعادل أمام اتحاد جدة ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن أهلي جدة الخامس.

وفي المقابل يأمل الاتفاق في ايقاف مسلسل نزيف النقاط وتحقيق ثلاث نقاط تبعده أكثر عن مناطق الخطر، ولم يعرف الاتفاق طعم الانتصارات في المراحل الأربع الماضية حيث خسر من فريقي أحد والفيصلي وتعادل أمام الفيحاء والحزم.

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة يسعى أحد لتحقيق فوزٍ ينعش آماله في البقاء حينما يستضيف الفتح، ويعيش أحد وضعاً فنياً صعباً حيث اقترب كثيراً من عدم البقاء مباشرة في الدوري حيث يحتل المركز الأخير برصيد 12 نقطة، ويتطلع الفتح لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي لأول مرة هذا الموسم والتقدم أكثر في سلم الترتيب، وحقق الفتح ثلاث انتصارات متتالية على فرق الشباب والفيحاء وأهلي جدة ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع.