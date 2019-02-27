في شهر واحد.. الشباب يفقد 64% من قوته الهجومية

يفقد الشباب حوالي 64% من قوته الهجومية، في مواجهته ضد النصر، بسبب غياب المهاجم بوديسكو، إلى جانب رحيل الثنائي كايكي وناصر الشمراني، والذين سجلوا 18 هدفا للفريق في الدوري بالموسم الحالي.

ويحل النصر ضيفا على الشباب، يوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولن يتواجد الثلاثي كونسيستين بوديسكو وآرثر كروز وناصر الشمراني في قائمة الشباب ضد النصر، وذلك لظروف مختلفة، حيث سجل الثلاثي 18 هدفا للشباب من مجموع 28 هدفا أحرزه الفريق خلال 21 مباراة بالدوري.

ويتصدر الروماني بوديسكو قائمة هدافي الشباب بـ "7 أهداف" من 15 مباراة خاضها مع الفريق، لكنه تعرض إلى تمزق في عضلة الساق الخلفية، وتمزق في الرباط الخارجي للركبة في منتصف الشهر الجاري، ويحتاج إلى 4 إلى 5 أسابيع علاج طبيعي قبل العودة.

ويتواجد المهاجم الروماني "30 عاما" في المركز الـ 13 بقائمة ترتيب هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك في 13 مباراة كأساسي وصنع 4 أهداف للشباب في السابقة خلال "1178 دقيقة" لعب فيها.

ويعد البرازيلي آرثر كايكي ثاني هدافي الشباب، لكنه لن يتواجد في صفوف الفريق بعد أن وافق الشباب على إعارته إلى نادي باهيا البرازيلي لمدة موسم ونصف الموسم، في مطلع فبراير الجاري.

وأحرز المهاجم البرازيلي "26 عاما" 6 أهداف خلال 16 مباراة لعبها مع الفريق "938 دقيقة"، علما بأنه شارك كلاعب أساسي في 12 مواجهة، وصنع هدفين.

وفسخ الشباب عقد مهاجمه ناصر الشمراني خلال فبراير الحالي، قبل أن يلتحق صاحب الـ "35 عاما" بصفوف اتحاد جدة كلاعب هاو، ويعتبر الشمراني ثالث أكثر لاعب تسجيلا للشباب "5 أهداف".

وخاض الشمراني 18 مباراة مع الشباب بمعدل "1427 دقيقة" وشارك في المباريات السابقة كأساسي، وساهم أيضا في صناعة 4 أهداف.

تجدر الإشارة، إلى أن الثلاثي تواجد في مباراة الدور الأول التي كسبها النصر بهدف دون مقابل، والذي سجله النيجيري أحمد موسى، ولعب ناصر الشمراني وبوديسكو بشكل أساسي، فيما حل آرثر كايكي بديلا في الشوط الثاني.

ويذكر أن الشباب يعتبر سابع أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري، ويأتي خلف الهلال والتعاون والأهلي والنصر والفيصلي والاتفاق، ووصل معدل تسجيل الفريق في المباراة الواحدة إلى "1.33"، فيما يمتلك أقوى خط دفاع بالمسابقة ولم تهتز شباكه إلا في 13 مناسبة وبفارق 6 أهداف عن النصر صاحب ثاني أفضل دفاع في الدوري.

ويتواجد الشباب ثالثا في سلم الترتيب بـ "40 نقطة"، خلف النصر صاحب المركز الثاني "46 نقطة"، علما أن الهلال يتصدر جدول المسابقة "52 نقطة".