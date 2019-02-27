بيليتش: تمنيت البقاء في الاتحاد.. وأشعر بخيبة أمل

أكد الكرواتي سلافين بيليتش مدرب اتحاد جدة المقال من منصبه، أنه كان يريد الاستمرار أطول فترة في منصبه، مشيراً إلى أنه يعيش خيبة أمل بسبب توقيت القرار.

وقال بيليتش لـ"في المرمى": عرفت أنني قد أرحل بعدما حضرت إدارة جديدة لأن لكل إدارة خياراتها، ومن جديد لا أشعر بالغضب، لكني أعيش خيبة أمل نوعاً ما بسبب توقيت القرار.

وواصل: أردت حصد ثمار جهدي بعد العمل الذي قدمته مع الفريق، كانت الثقة منخفضة في الاتحاد، وعملنا وانتظرنا حتى فترة الشتاء لتدعيم الصفوف، وتعاقدنا مع لاعبين جيدين لكنهم كانوا بحاجة إلى الوقت للتأقلم بشكل كامل.

وأردف: لعبنا بداية الدور الثاني أمام فرق الهلال والتعاون والشباب وهي أندية قوية، وأردنا حصد أكبر عدد من النقاط أمامهم، وكنا نعرف أنه بعد 6 أو 7 جولات سنخوض مباريات أسهل.

وختم: اخترت أنا ومجلس الإدارة اللاعبين الأجانب بالاتفاق، وكنت دون مبالغة سبباً أساسياً في التوقيع معهم.