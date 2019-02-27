الدوري البحريني يجهز شعلة الشرقية لخليجي السيدات

أكد أعضاء فريق شعلة الشرقية لكرة السيدات، أن البطولة الخليجية المقبلة والتي تستضيفها مدينة الخبر بالسعودية، ستكون بداية لدعم الكرة النسائية وتطويرها.

وتقام البطولة للمرة الأولى وتشهد مشاركة 16 ناديا من السعودية والكويت والبحرين والإمارات وعمان، وتنطلق في مطلع مارس المقبل على ملاعب الصالة الخضراء في الخبر، بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية تحت شعار الكرة تجمعنا.

وتلعب البطولة بنظام خروج المغلوب، بين 10 فرق سعودية، و6 أندية خليجية، علماً أنها المرة الأولى التي تنظم فيها السعودية بطولة كرة قدم للسيدات.

وأوضحت اللاعبة أسيل الحمد أن كرة القدم باتت تتطور بشكل سريع، وأن اللاعبات يستمتعن بممارسة اللعبة وأمامهن بطولة هامة يطمحن خلالها تحقيق الفوز والاستفادة، وأشارت زميلتها نوف عبدالكريم إلى أن الفريق سبق وشارك في منافسات الدوري البحريني، وأن البطولة الخليجية ستدعم كرة السيدات والرياضة النسائية بشكل كبير، وأكدت مرام البتيري، مدربة فريق شعلة الشرقية، أن كافة الجهود تتضافر من أجل تقديم نسخة مميزة لبطولة الخليج لكرة السيدات.