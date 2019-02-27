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عبدالعزيز الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

المصدر: العربية.نت
جانب من لقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع رئيس الاتحاد الآسيوي
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التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.

ووصل رئيس الاتحاد الآسيوي إلى الرياض قبل يومين، وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة بكرة القدم الآسيوية ومستقبلها والآليات المناسبة لتعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري.

يذكر أن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ترشح لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد القاري والتي من المقرر أن تجرى في السادس من أبريل الجاري، للولاية الآسيوية القادمة 2019 - 2022.

كلمات دالّة

#سلمان آل خليفة, #عبدالعزيز بن تركي, #الآسيوي

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