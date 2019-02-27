غوميز والجبال ينالان نجومية فبراير في الدوري السعودي

حصد الفرنسي بافتيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، نجومية الشهر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن سجل نفسه أفضل لاعب في شهر فبراير، في حين توج التونسي فتحي الجبال المدير الفني لفريق الفتح بجائزة أفضل مدرب.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، يوم الأربعاء، عن فوزهما، واستطاع الجبال من حصد 9 نقاط خلال أربع مواجهات من أصل 12 نقطة، حيث خسر في أول لقاء له في شهر فبراير من الهلال بأربعة أهدف مقابل هدف، قبل أن يظفر بالشباب والفيحاء والأهلي "1/0، و1/2، و2/1" على التوالي.

وخطف غوميز نجومية الشهر بعد تمكنه من الإسهام في ثمانية أهداف لفريقه من أصل 13 هدفاً سجلها الهلال في أربع مواجهات، حيث تمكن من هز الشباك لخمس مرات منها هدفين في مرمى الفتح، وهدفاً أمام كل من الباطن والقادسية والاتحاد، فيما تمكن من صناعة هدف في مواجهة فريقه أمام الباطن، وآخرين أمام القادسية.