فتحي الجبال.. 20 عاماً في السعودية توجها بجائزة الأفضل

أكمل التونسي فتحي الجبال، المدير الفني لفريق الفتح عقدين في السعودية، بعدما صال وجال في عدة أندية كمساعد مدرب مع فريق سدوس قبل أن يصبح مديرا فنيا لفرق أخرى.

وتوج التونسي فتحي الجبال المدير الفني لفريق الفتح بجائزة أفضل مدرب، يوم الأربعاء، واستطاع حصد 9 نقاط خلال أربع مواجهات من أصل 12 نقطة، حيث خسر في أول لقاء له في شهر فبراير من الهلال بأربعة أهدف مقابل هدف، قبل أن يظفر بالفوز على الشباب والفيحاء والأهلي "1-0، و1-2، و2-1" على التوالي.

وبدأت قصة صاحب الـ "56 عاما" مع الأندية السعودية، في 1999، لمساعدته في نادي سدوس، وأشرف بعدها على عدة أندية ما بين دوري الدرجة الأولى والمحترفين، والبداية كانت بتدريب النجمة، ثم الحزم ودرب أيضا سدوس مجددا وبعده فريق الشعلة وانتقل إلى هجر ونجران والفتح.

وحقق في 2009 أبرز إنجازاته مع فريق الفتح عندما صعد به إلى دوري المحترفين، والذي لم يتوقع أبرز المتفائلين أن يحقق مع الفتح لقب دوري المحترفين بعدها بـ 4 سنوات، وحصل أيضا على كأس السوبر السعودي بعد فوز فريقه على الاتحاد 3-2.

ولقب الجبال بـ "السير" على السير أليكس فيرغسون المدرب السابق لمانشستر يونايتد بعد الإنجاز الذي حققه مع الفتح.

ويعد المدرب التونسي الذي ولد في 1963 بقرية العطايا في جزيرة قرقنة، أكثر المدربين خوضا للمباريات في دوري المحترفين "167 مباراة"، وذلك خلال 10 مواسم، وخاض تجربتين في الدوري الإماراتي مع عجمان إلى جانب الشحانية في قطر، ولا يمتلك مسيرة طويلة كلاعب كرة القدم، حيث توجه إلى العمل الفني منذ أن كان شابا، وبدأ مسيرته التدريبية مع فريق شباب مدينته.

وتولى الجبال تدريب الأهلي الموسم الماضي في مباراتي دور الـ 16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا بعد إقالة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

ويحتل الفتح المركز السابع في سلم ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "31 نقطة"، بعدما حقق 8 انتصارات خلال 21 مباراة، وخسر في 7 مناسبات وتعادل في 6.