يد ماجد وسهم ياسر.. احتفالات لا تغيب عن الذاكرة

أعادت احتفالية الفرنسي بافتمبي غوميز مهاجم الهلال ذاكرة الجماهير السعودية إلى احتفاليات مميزة نفذها نجوم الأندية السعودية في الملاعب، وأبرزها احتفالية ماجد عبدالله كبير هدافي الدوري السعودي عبر التاريخ، وياسر القحطاني قائد الهلال السابق.

وكان ماجد عبدالله الذي اعتزل نهاية التسعينات الميلادية، يرفع يده اليمنى بعد تسجيل كل هدف، أما ياسر القحطاني فيطلق سهماً من جعبته بعد هز شباك المنافس.

وبالإضافة إلى ذلك، اشتهرت احتفالية فيكتور سيموس لاعب أهلي جدة في مواسم سابقة عندما يحبو على يديه وقدميه بعد كل هدف، أما كارلوس إدواردو فيرش الملح على طريقة طاه تركي شهير.