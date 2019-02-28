الاتحاد يسعى لفك عقدة لازمته 7 سنوات ضد الأهلي

يواصل اتحاد جدة بحثه عن فوزٍ لم يتحقق على غريمه التقليدي الأهلي في 13 مباراة على التوالي، حينما يلاقيه يوم الجمعة، على ستاد الجوهرة المشعة، في المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يجد الأهلي أي صعوبة في تجاوز غريمه التقليدي الاتحاد في آخر سبع مواسم حيث لم يعرف طعم الخسارة في 13 مباراة على التوالي وهو الرقم الأكبر له في عدم الخسارة في الديربي، وقد تكون نقاط المباراة الأهم للاتحاد في مواجهاته بديربي جدة كونها تمنح الفريق دفعة معنوية تساعده في الابتعاد عن شبح الهبوط الذي لازم الفريق هذا الموسم لأول مرة في تاريخه، في حين أن الخسارة قد تحبط معنويات الفريق في المراحل المقبلة وتصعب مهمته في البقاء، لاسيما وأنه لم يسبق للاتحاد أن هبط لدوري الدرجة الأولى في تاريخه.

وكان آخر فوزٍ للاتحاد على غريمه التقليدي الأهلي بدوري المحترفين السعودي في موسم 2011-2012 حينما فاز بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق نايف هزازي، وحقق الاتحاد فوزاً وحيداً على الأهلي في الموسم قبل الماضي في نصف نهائي كأس ولي العهد حينما هزمه 3-2 بقيادة مدربه العائد من جديد التشيلي خوسيه سييرا.

وعرفت مباريات الفريقين نتائج كبيرة في السنوات الأخيرة خاصة من جانب الأهلي الذي فاز بأكبر نتيجتين بالديربي بدوري المحترفين السعودي حيث انتصر 4-1 و3-صفر في الموسم قبل الماضي.