السومة يبحث عن "المئوية" على طريقة ميسي

يتطلع الدولي السوري، عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي، إلى دخول نادي الـ100 في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما خاض 100 مباراة مع فريقه بالمسابقة.

ويستضيف الأهلي غريمه التقليدي الاتحاد، يوم الجمعة، في ديربي مثير بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعتبر صاحب الـ "29 عاما" رابع لاعب يصل إلى 100 مباراة في دوري المحترفين، ويتصدر السومة ترتيب قائمة أكثر اللاعبين المحترفين تسجيلا للأهداف بعدما وصل إلى "98 هدفا"، تمكن من تسجيلها خلال 5 مواسم قضاها مع أهلي جدة، إلى جانب مساهمته في تسجيل 17 هدفا.

وحصل السومة على لقب هداف دوري المحترفين السعودي لثلاثة مواسم متتالية من 2014 إلى 2017، حيث أحرز في موسمه الأول 22 هدفا من 22 مباراة لعبها، ووصل إلى 27 هدفا في فترته الثانية مع الأهلي من 22 لقاء، قبل أن يسجل 24 هدفا في 24 بموسمه الثالث، وفي 2017-2018 أحرز 11 هدفا من 14 مباراة.

وسجل "هاتريك" في 5 مناسبات، المرة الأولى في أول مباراة له بالدوري ضد هجر، والثانية أمام النصر في ذات الموسم، والثالثة كانت أيضا في مرمى النصر في موسمه الثاني والرابع ضد الرائد، وفي 2016-2017 سجل "رباعية" في الخليج، وغاب عن إحراز "الهاتريك وسوبر هاترك" في 2017-2018، ويمتلك "هاتريك" وحيداً في الموسم الجاري كانت أمام الهلال.

ويتواجد السومة في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الموسم الحالي "14 هدفا" بجانب كريستيان جوانكا لاعب الاتفاق، ويتصدر توامبا مهاجم التعاون القائمة بـ "18 هدفا"، ويأتي خلفه الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال "17 هدفا".

ويمني السومة النفس بأن يدخل نادي الـ 100 هدف في ديربي جدة ضد الاتحاد، حيث دائما ما تشكل المناسبات الكبيرة دافعا قويا وحافزا للمهاجمين من أجل تحقيق الأرقام الهامة، مثلما فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، الذي نجح في الوصول إلى هدفه الشخصي رقم 500 مع النادي الكتالوني بعد أن قاد فريقه للفوز بالوقت القاتل وفي معقل ريال مدريد "سانتياغو بيرنابيو" في أبريل 2017، بعد أن سجل الهدف الثالث في المباراة التي انتهت 3-2 لبرشلونة، ليحمل الهدف ذكرى خاصة للاعب الأرجنتيني.

ويمتلك السومة 7 أهداف سجلها في مرمى الاتحاد خلال المواسم الخمسة التي لعب فيها بالدوري، وتمكن من هز شباك الغريم التقليدي في أول مباراة ديربي لعبها في المسابقة بموسم 2014-2015، لكنه لم يتمكن من هز شباك اتحاد جدة خلال مباراتي موسم 2016-2017، علماً أنه تمكن من تسجيل هدفا في مباراة الفريقين بالدور الأول وصنع آخر في المباراة التي كسبها الأهلي 3-1.

وبالرغم من أنه سجل 14 هدفا في الدوري هذا الموسم ويتواجد ثالثا في ترتيب الهدافين، إلا أن السومة اعتذر لجماهير ناديه بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة عقب الهاشتاغ الذي دعم خلاله جماهير الأهلي مهاجم الفريق.

وغرد السومة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: دعمكم يا جمهور الأهلي لا مثيل له، التسجيل توفيق من رب العالمين وسامحوني على التقصير.. ووعد بالعودة إلى مستواه المعهود.

ويتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري "36 نقطة"، جمعها من 11 فوز و3 تعادلات، فيما خسر في 7 مناسبات.