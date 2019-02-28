الفوز على شباب البلطان ذهاباً وإياباً يجعلك بطلاً

يتباهى خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، بأن فريقه لا يخسر أمام أي نادٍ في الدورين الأول والثاني بالدوري، عندما يكون البلطان رئيسا لمجلس الإدارة.

وقال في تصريحات إعلامية: الشباب لا يخسر من فريق "مرتين" في موسم واحد.

وسبق وخسر الشباب من فريق واحد خلال الدوري في مباراتين بالدور الأول والثاني، وكانت الأولى أمام الاتحاد موسم 2008-2009، حين خسر الشباب من الاتحاد 2-1 في جدة و 4-0 بالرياض وكان الشباب حينها تحت رئاسة خالد البلطان، و توج الاتحاد بطلا للمسابقة.

ونجح الهلال أيضا في موسم 2010-2011 بهزيمة الشباب في الدور الأول والثاني وتحت رئاسة البلطان، حيث خسر الشباب المواجهة الأولى 2-0 والثانية 2-1 وتوج بعدها الهلال بطلا للدوري.

ودائما ما تكون المناوشات والتصريحات الإعلامية حاضرة عندما يتواجه الشباب والنصر، والتقى الفريقان في فترة رئاسة خالد البلطان في 18 مباراة خلال 9 مواسم، وتمكن الشباب من تحقيق الفوز في الذهاب والإياب خلال موسمين منهما، في 2007 و 2010، ولكن لم يتمكن النصر من الفوز ذهاباً وإياباً على الشباب عندما يكون تحت إدارة خالد البلطان، حتى في الموسم الذي حقق خلاله النصر لقب الدوري، فاز النصر ذهابا وتعادل في الإياب.

ويستضيف الشباب فريق النصر، يوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وكانت مواجهة الدور الأول انتهت لمصلحة النصر بهدف دون مقابل.