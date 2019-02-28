النصر يكسب الشباب بهدف حمدالله ويواصل الضغط على الهلال

قاد المغربي عبدالرزاق حمدلله مهاجم النصر فريقه لتحقيق فوز صعب على الشباب بتسجيله هدف المباراة الوحيد، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية مطلقة للنصر الذي فرض سيطرته مبكراً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي جوليانو الذي تلقى تمريرة من زميله النيجيري أحمد موسى ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس التونسي فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الشباب سريعاً وكاد لاعبه المغربي مبارك بوصوفة أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله حسن معاذ أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث. واستعاد النصر سيطرته وسنحت فرصة محققة للاعبه المغربي نور الدين مرابط الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس فاروق بن مصطفى.

وواصل النصر هجومه وكاد مهاجمه النيجيري أحمد موسى أن يسجل هدف السبق بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها. وعند الدقيقة 38 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله هداف النصر من افتتاح التسجيل لفريقه بعدما استغل هفوة حارس الشباب فاروق بن مصطفى في إبعاد كرة ليحولها برأسه في الشباك الخالية.

وفي الشوط الثاني والذي بدأه النصر مهاجماً وسنحت له فرصة محققة حينما أهدر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة وصلت سهلة للحارس فاروق بن مصطفى. وعند الدقيقة 65 دفع الروماني سوموديكا مدرب الشباب بتغييره الأول بدخول المهاجم عبدالله الحمدان بديلاً للاعب خالد كعبي، تبعه تغيير ثانِ بدخول المهاجم حسن الراهب بديلاً لزميله عبدالمجيد الصليهم، ليرد عليه مدرب النصر بتغييرين بدخول اللاعب فهد الجميعة بديلاً للنيجيري أحمد موسى، ودخول اللاعب يحيى الشهري بديلاً للمغربي نور الدين مرابط.

وتحسن أداء الشباب الذي بدأ مشواره بالبحث عن هدف التعادل والذي كاد أن يحضر حينما ارتقى مهاجمه الغامبي أبوبكر تراولي لعرضية زميله عبدالملك الخيبري وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الاسترالي براد جونز الذي تصدى لها بصعوبة. وكاد النصر أن يستغل اندفاع الشباب وأن يعزز تقدمه بهجمة مرتدة قادها المهاجم عبدالرزاق حمدالله والذي اخترق الدفاع الشبابي ومرر الكرة لزميله فهد الجميعة والذي أهدر هدفاً محققاً بعدما فشل في تحويلها للشباك.

وكثف الشباب محاولاته في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف التعادل إلا أنه فشل في اختراق دفاع النصر المنضم ومن خلفهم الحارس براند جونز لتنتهي المباراة بفوز الأصفر بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 49 نقطة في المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط مؤقتاً عن الهلال المتصدر والذي سيواجه ضيفه الفيصلي يوم الجمعة، وبقي الشباب على رصيده السابق 40 نقطة في المركز الثالث.