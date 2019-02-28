ثلاثية توامبا تقود التعاون لاكتساح الاتفاق

قاد الكاميروني لياندرو توامبا فريقه التعاون إلى تحقيق فوز كبير على الاتفاق 4-1، ضمن مباريات المرحلة الثانية والعشرين لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس.

ورفع التعاون، الذي واصل صحوته في بطولة الدوري، بعد تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الاتفاق الذي لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات عند النقطة 28 في المركز التاسع.

وتقدم التعاون مبكرًا عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة السادسة، ثم سجل تاوامبا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37 "من ركلة جزاء" و50، ثم قلص التونسي أحمد العكايشي الفارق بتسجيله هدفًا للاتفاق في الدقيقة 57.

وعاد توامبا لهز الشباك مجددًا، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 79، وهدفه الشخصي الثالث في المباراة "هاتريك"، لينصب نفسه بطلًا للمباراة بدون منازع.