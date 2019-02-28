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ديربي جدة.. 100 مليون يورو تركض في الملعب

المصدر: دبي - عبدالملك الجزولي
جانب من مباراة الاتحاد والأهلي في الدور الأول
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يشد ديربي جدة، بين الأهلي وغريمه التقليدي الاتحاد، الأنظار عندما يلتقي الفريقان، يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد ارتفاع القيمة السوقية للفريقين عقب فترة الانتقالات الشتوية، ودخولهما ضمن قائمة أغلى 60 صفقة أبرمت في "الشتاء".

وتصدر اتحاد جدة قائمة الأندية السعودية الأكثر صرفا في فترة الانتقالات الأخيرة، حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير في قيمة تعاقدات اللاعبين والأندية، ويتواجد الاتحاد في المركز الثامن عالميا على مستوى الإنفاق في فترة الشتاء، ويأتي خلفه الأهلي في المركز 45، وحل الهلال في المركز الـ 70، والنصر "143".

فريق اتحاد جدة قبل مباراة التعاون فريق اتحاد جدة قبل مباراة التعاون

ووصلت قيمة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد إلى قرابة الـ 100 مليون يورو، حيث تصدر الأهلي قائمة أعلى الأندية كقيمة سوقية " 59,68 مليون يورو"، وتفوق على النصر الذي كان صاحب أعلى قيمة سوقية بعد فترة الانتقالات الصيفية، ويتواجد النصر ثانيا بـ "55,95 مليون يورو"، وثالثا جاء الهلال "51,68 مليون يورو"، بينما تواجد الاتحاد في المركز الرابع بـ "40,03 مليون يورو".

وبات الأهلي الثالث على مستوى آسيا كقيمة سوقية، بعد غوانزهو "73,38 مليون يورو" وشنغهاي "64,33 مليون يورو" الصينين.

لاعبو الأهلي في مباراتهم أمام الفتح بالدوري لاعبو الأهلي في مباراتهم أمام الفتح بالدوري

وتواجد ثنائي مدينة جدة، ضمن قائمة "ترانسفير ماركت" لأغلى 60 صفقة أبرمت في فترة الانتقالات الشتوية، حيث جاءت صفقة الاتحاد مع المهاجم الصربي أليكسندر بريوفيتش في المركز الـ 57 ، وفي المركز الـ 60 حلت صفقة الروماني نيكيولاي ستانشيو مع الأهلي.

بريوفيتش مهاجم الاتحاد لحظة وصوله إلى مطار جدة بريوفيتش مهاجم الاتحاد لحظة وصوله إلى مطار جدة

ويعد البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي، أغلى لاعب في قائمة الفريقين بقيمة وصلت إلى 12 مليون يورو، لكنه لن يشارك بسبب الإصابة، وتعد القيمة السوقية لغاري رودريغيز الأغلى في نادي الاتحاد "9 مليون يورو".

جوزيف دي سوزا خلال مباراة مع الأهلي قبل إصابته جوزيف دي سوزا خلال مباراة مع الأهلي قبل إصابته


تجدر الإشارة إلى أن الأهلي يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "36 نقطة"، ويقبع الاتحاد في المركز قبل الأخير بـ "15 نقطة".

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#ديربي جدة, #الأهلي, #الاتحاد

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