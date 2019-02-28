سلمان آل خليفة يكشف تفاصيل اجتماعه برئيس هيئة الرياضة

أكد الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن اجتماعه مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، كان مهما للرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، مضيفاً بأنه دائما ما كان دور السعودية كبيراً في المنظومة الآسيوية والدولية.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اتصال مع "في المرمى": الزيارة مهمة، وتحدثنا في العديد من المواضيع الخاصة بكرة القدم، وعلاقتي بالأمير وطيدة، كما أن دور السعودية كان دائما كبيرا في الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم بشكل خاص.

وحول اجتماعه مع رئيس الهيئة العامة للرياضة، قال الشيخ سلمان آل خليفة: كان هناك توافق تام بيني وبين رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وأهم شيء أن نتفق في القناعات، فنحن مقتنعون بأن الفترة القادمة تعد حساسة كما كانت الفترة الماضية، وللسعودية دور إيجابي دائما لإيجاد الحلول وليس فقط في منطقة غرب آسيا، ويوجد للاتحاد الدولي لكرة القدم ملفاته ومسابقاته وهي الحال نفسها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والسعودية شريك أساسي في هذه المنظومة.

ولدى سؤاله عن بعض الشوائب بين الاتحادين الآسيوي والسعودي لكرة القدم، قال: كانت هناك اختلافات في وجهات النظر بين الاتحادين الآسيوي والسعودي وليست خلافات، ولكن الأساس ثابت وأعتقد بأنها انتهت، ودائما في كرة القدم هناك اختلاف في الآراء ولا يوجد تشكيك بيننا وبين الاتحاد السعودي، كما أن دوره كبير في المنظمة الآسيوية.