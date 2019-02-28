فؤاد أنور: النصر أقرب للفوز على الشباب

يرى فؤاد أنور، لاعب أندية الشباب والنصر السابق، أن الأخير يميل إلى الفوز في مباراة الفريقين يوم الخميس، كونه يعش وضعا أفضل فنيا.

وقال فؤاد أنور في مقابلة مع "في المرمى": في عام 1991 الشباب فزنا بالدوري بعدما هزمنا النصر، ودائما مواجهاتنا مع النصر تكون قوية وتتسم بالندية، وبالنسبة لي فإن عام 1996 لعبت أفضل مباراة لي أمام النصر في بطولة كأس ولي العهد، كسبنا قطبي الرياض وظهرنا كمنافس قوي لهما مطلع التسعينيات الميلادية

وواصل فؤاد أنور وقال: أفضل من ارتدى قميص النصر بالنسبة لي هو ماجد عبدالله، وأنا أعد مشجعا شبابيا لأني قضيت هناك 17 عاماً على عكس فترتي القصيرة مع النصر.

وأكد فؤاد بأنه فخور باللعب للنصر في ذلك الوقت وقال: أنا محظوظ بأني انتقلت للنصر في ذلك الوقت ولعبت عدة مونديالات في الفئات العمرية بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

وحول مباراة يوم الخميس، اختتم فؤاد أنور، وقال: ستكون مباراة صعبة ولكن أرى بأن النصر أقرب للفوز.