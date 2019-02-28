فتحي الجبال.. "كلاسيكي" في الملابس وعاشق للتقنية

كشف فتحي الجبال مدرب الفتح والمدير الفني الحائز على جائزة الأفضل في شهر فبراير في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أنه يحب التسوق ويختار ملابسه بنفسه، مشيراً إلى أنه شغوف بمتابعة أحدث الإصدارات الإلكترونية.

ورافقت كاميرا برنامج "في المرمى" المدرب التونسي ، بطل دوري موسم 2012-2013 أن ذوقه في الملابس "كلاسيكي" ويأخذ بنصيحة بنته، معترفاً بأنه يهتم بأزياء الفريق الذي يتولى تدريبه.

وواصل الجبال: أنا شغوف بمتابعة أحدث الإصدارات الإلكترونية، ونقلت ذلك إلى الأندية التي أدربها. متمنياً أن تكتمل صفوف فريقه قبل نهاية الموسم.

وحول الدوري السعودي، قال زيادة عدد اللاعبين الأجانب قللت الفارق الفني بين الفرق وزادت قوة المنافسة. معتبراً أن الهلال والنصر الأقرب لتحقيق الدوري، وغوميز ودجانيني تافاريز الأفضل هذا الموسم.