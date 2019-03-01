"ديربي جدة" في 4 قارات و9 دول

سيكون ديربي جدة يوم الخميس محط أنظار العديد من الجماهير السعودية وغيرها من الدول الأخرى، خاصة وأن أسر لاعبي الفريقين سيتوقون لمتابعة المواجهة القوية.

وستلعب المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والذي سيكون مختلفا عن باقي دول اللاعبين الأجانب المشاركين في المباراة.

وسيسعى التشيليون، أقارب وأصدقاء سييرا وكارلوس فيلانويفا وكلاوديو بايزا وباولو دياز إلى متابعة المباراة في الثانية والنصف ظهرا حسب توقيتهم، وساحل العاج، سيكو سانوغو، في الخامسة والنصف عصرا، والرأس الأخضر، دجانيني وغاري رودريغيز، في الرابعة والنصف عصرا، وصربيا، بريوفيتش، في السادسة والنصف مساء، والبرازيل، جوناس وأديرلان سانتوس، في الثانية والنصف ظهرا، والمغرب، مروان داكوستا وكريم الأحمدي، في السادسة والنصف مساء، ومصر، محمد عبدالشافي، السابعة والنصف مساء، وهو التوقيت نفسه لرومانيا ولاعبها نيكولاي ستناشيو، وفي سوريا لممثلها عمر السومة.