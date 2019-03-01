تعرف على أجواء جدة قبل ديربي الأهلي والاتحاد

تتميز مباريات ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بطابع خاص بين جماهير الناديين، ودائما ما تكون الإثارة حاضرة قبل أيام من موعد المباراة وتستمر المناوشات بعد نهاية الديربي.

ويلتقي الأهلي بضيفه الاتحاد، يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وتجولت "العربية" في شوارع جدة قبل 24 ساعة من موعد مباراة الفريقين، وكشف المشجعون عن رغباتهم وتوقعاتهم الشخصية، بجانب أبرز الذكريات والمناوشات التي تكون دائما مرتبطة بالروح الرياضية.

وأوضح مشجع لـ"العربية" أن أجواء الديربي دائما مختلفة وتبدأ في "حواري جدة"، وأشار آخر إلى أن مباريات الديربي تشهد تحديات جماهيرية على النتيجة، ولفت إلى أن الأمر لا يتعدى المناقشات الأخوية.