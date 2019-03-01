ثنائية جوفينكو في الفيصلي تقود الهلال للابتعاد بالصدارة

قاد الإيطالي سباستيان جوفينكو مهاجم الهلال فريقه إلى تحقيق فوزٍ صعب على ضيفه الفيصلي 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، يوم الجمعة، في المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الهلال المباراة بنفس طريقته المعتادة وهي الهجوم المكثف بحثاً عن هدف السبق والذي كان قريباً منه حينما ارتقى مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز لعرضية زميله سالم الدوسري وحول الكرة إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة، وعند الدقيقة 18 تمكن الإيطالي سباستيان جوفينكو مهاجم الهلال من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة محققة لمدافعه محمد البريك الذي تلقى تمريرة من زميله جوفينكو ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي أبعدها بصعوبة.

ولم يتوقف هجوم الهلال وأهدر لاعبه سالم الدوسري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد البريك أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث، وقبل نهاية الشوط الأول كاد لاعب الهلال محمد كنو أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس مصطفى ملائكة.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع البرازيلي شاموسكا بتغييره الأول بدخول مواطنه لويس غوستافو بديلاً للاعب بدر بشير، وتحسن أداء الفيصلي في بداية الشوط الثاني وانتظر 4 دقائق حتى تمكن مدافعه البرازيلي ايغور روسي من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية مواطنه لويس غوستافو برأسه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وحاول الهلال العودة سريعاً للمباراة وسنحت له فرصة محققة للاعبه محمد كنو الذي سدد كرةً قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة، ولم يتوقف هجوم الهلال وكاد لاعبه الإيطالي جوفينكو أن يسجل الهدف الثاني بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس المتألق مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 79 تمكن الإيطالي جوفينكو مهاجم الهلال من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد الشلهوب ليراوغ المدافع حمدان الشمراني ويسدد الكرة استقرت في شباك الحارس مصطفى ملائكة، وكثف الفيصلي هجومه في الوقت بدل الضائع وكاد مهاجمه البرازيلي لويس غوستافو أن يسجل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله حمدان الشمراني برأسه إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية، وعند الدقيقة 90+3 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مدافع الهلال ياسر الشهراني لدخوله الخشن على البرازيلي دينلسون مهاجم الفيصلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 55 نقطة في المركز الأول وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 31 نقطة في المركز الثامن.