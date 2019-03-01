ديربي جدة يحمل العديد من الذكريات للاعبين السابقين

عبر عدد من لاعبي الأهلي والاتحاد السابقين عن سعادتهم بخوض ديربي جدة في وقت سابق، كونه يحمل العديد من الذكريات سواء كانت جيدة أم سيئة لأن المباراة تعد تنافسية جدا.

وقال خالد قهوجي عن الديربي: ذكريات الفوز بالبطولات أو خسارتها أمام الاتحاد لا تنسى، وقد استمتعت في فترتي مع الناديين. فيما استذكر إبراهيم سويد قصة طريفة حدثت معه قبل نهائي كأس الأمير فيصل وقال: عندما تقرر أن أواجه شقيقي سالم في نهائي كأس الأمير فيصل، اتصلت على والدتي أطلب منها الدعاء وقالت لي بأن شقيقي سبقني بالاتصال وأنها قررت الدعاء له، وكان الكأس من نصيبهم.

وتحدث سامي شاص عن أبرز ذكرياته وقال "هدفي في الأهلي من ركلة حرة هي أفضل ذكرياتي"، فيما تطرق إبراهيم هزازي للقطتين لا ينساهما عندما كان بقميص الفريقين، الأولى كانت عندما تدخل على شقيقه نايف، والثانية عندما صنع الهدف الشهير لشقيقه في مرمى الأهلي.

وتحدث مازن عثمان وعبدالله فوال عن حادثة بينهما وقال "تم تنبيهي من أن عبدالله فوال سيحاول استفزازي وسيعود للاعتذار لاحقا، وهو ما حدث"، فيما أردف فوال وقال "أعشق اللعب ضد الأهلي كثيراً ولا أنسى أهدافي في مباريات الديربي أبدا".