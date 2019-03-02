أحمد عيد عضواً في مجلس "فيفا"

اعتمد المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السبت، ترشيح السعودي أحمد عيد لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" خلفا للماليزي السلطان عبدالله سلطان عبد الله، الذي قدم استقالته من منصبه الدولي بعد اختياره في يناير الماضي ليكون الملك السادس عشر في ماليزيا.



وكان الاتحاد الدولي للعبة طلب من الاتحاد الآسيوي ترشيح بديل للسلطان عبد الله لإكمال فترة مجلس الفيفا الحالية، والتي تمتد حتى يونيو المقبل حيث موعد الانتخابات الدولية.



وحظي عيد بتزكية ودعم الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة وموافقة معظم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لشغل المنصب.