أسبريا يعد جماهير الفيحاء بالعودة إلى تسجيل الأهداف

قدم دانيلو أسبريا لاعب الفيحاء التهنئة لجماهير الفريق بعد الفوز أمام الحزم، موضحاً أن لاعبي فريقه قدموا أداءً جيداً.



وفاز الفيحاء على الحزم بهدف نظيف يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وقال أسبريا إنه حاول التسجيل إلا أن تألق حارس الحزم حال دون ذلك وأضاف: سأجتهد بشكل أكبر من أجل العودة للتسجيل وإسعاد الجماهير.