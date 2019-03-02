الباطن يتعادل مع الوحدة.. والفيحاء يتجاوز الحزم بصعوبة

خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت الباطن بضيفه الوحدة يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت أيضا فوز الفيحاء على الحزم 1 - صفر.

وتقدم الباطن بهدف سجله زياد العونلي في الدقيقة 80 وتعادل الوحدة بهدف قاتل سجله عصام الجبالي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة من ركلة جزاء. ورفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، كما رفع الباطن رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، انتزع الفيحاء فوزا صعبا من ضيفه الحزم 1 - صفر.

ويدين الفيحاء بالفضل في هذا الفوز للاعبه نواف الصبحي في الدقيقة 52. ورفع الفيحاء رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد الحزم عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.