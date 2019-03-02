الدوخي: يد غوميز في وضع طبيعي.. وجزائية لم تحتسب للأهلي

أوضح خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الفرنسي بافيتمبي غوميز، مهاجم الهلال، لم يلمس الكرة بيده في مباراة فريقه أمام الفيصلي.

وقال الدوخي خلال فقرته التحكيمية الخاصة بلقاء الهلال والفيصلي: قرار الحكم الغامبي كان صحيحا في الدقيقة 70 عندما تدخل عقيل على جوفينكو عندما قرر أن لا ينذر اللاعب، كما أن إلغاء هدف الهلال كان قرارا سليما لاستخدام الشلهوب ذراعه للتحكم في الكرة، وأيضا طرد ياسر الشهراني كان في محله بعدما تجاوز الحد المسموح من القوة، وأرى أن يد الفرنسي غوميز كانت أقرب للجسد وهو الوضع الطبيعي لها ولا توجد ركلة جزاء.

وخلال تقييمه الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي والاتحاد، قال الدوخي: إنذار فهد المولد عند الدقيقة 3 كان صحيحا لأنه استخدم العنف، وكان يجب احتساب ركلة جزاء على الاتحاد بعدما تدخل جمال باجندوح على باولو دياز عند الدقيقة 8، وأرى أن هدف عمر السومة كان سليما لأنه لم يلمس الكرة بيده.