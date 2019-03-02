سييرا: بريوفيتش يضيف الكثير هجومياً.. وراضٍ عن الفريق

أبدى التشيلي خوزيه لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة، عن سعادته بالعودة إلى النادي، مضيفا أنه راض عن مستوى الفريق الفني خلال مواجهة يوم الجمعة، كما أكد أهمية المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش.

وقال المدرب التشيلي في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: سعيد بعودتي إلى الاتحاد، ودخلنا اللقاء رغبة في الفوز ولم نفقد الأمل حتى النهاية، كما أن المستوى الفني بين الفريقين كان متساويا، وأضعنا هدفا محققا بعدما سجلوا التعادل.

وأضاف سييرا وقال: بريوفيتش قدم مباراة فنية على مستوى عال، واستمراره في العمل سيضيف للفريق المزيد من النواحي الهجومية، ويجب أن نواصل على هذا المستوى طوال المرحلة المقبلة، ولن نرضى بالمستوى دون النتيجة، كما أن عودة المصابين ستدعم الفريق.