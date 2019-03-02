وسائل الإعلام العالمية ترشح هدف السومة لجائزة بوشكاش

أبدت عدة صحف ووسائل إعلام رياضية عالمية إعجابها بهدف عمر السومة، لاعب الأهلي، في شباك غريمه الاتحاد، والذي جاء بطريقة أكروباتية دون أن ينظر إلى مرمى الخصم.

وكان الاتحاد متقدماً على الأهلي قبل أن تصل الكرة إلى السومة في الدقيقة 78، ليستلمها بصدره قبل أن يقفز في الهواء ويسجل هدف التعادل بهذه الطريقة وينتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين.

وقالت قناة أوبتس سبورت الرياضية الأسترالية والتي تبث البريمير ليغ ودوري أبطال أوروبا وعدة بطولات، "مقصية متكاملة عن طريق وجه مألوف لشخص لعب ضد المنتخب الأسترالي، عمر السومة يسجل واحدا من أجمل المقصيات التي من الممكن أن تراها".

وعلق حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الناطق باللغة الإسبانية، على الديربي وقال "يا لها من طريقة لتعادل النتيجة في قمة سعودية، ولكن عمر السومة سجل بهذا الشكل.

وقال حساب صحيفة لو سوار البلجيكية – الفرنسية "تابعوا الهدف الظاهرة للسومة والذي سيجوب أنحاء عالم كرة القدم " .

وعبرت صحيفة فاناتيك التركية عن رأيها بهدف السومة عندما شبهته بلاعب برازيلي سبق وأن ارتدى قميص برشلونة وفاز بكأس العالم، وكتبت"فعلها مثل ريفالدو، عمر السومة يسجل هدفا رائعا بقميص الأهلي".

وأثنى لويس غونزاليس، صحفي بيروفي يعمل في صحيفة قول المحلية، على الهدف وقال بأنها مقصية متكاملة وأنه يستحق الفوز بجائزة بوشكاش والتي تذهب لأجمل هدف في العام الرياضي في جميع بطولات العالم. فيما وصف موقع إلكتروني هولندي يدعى فويتبولفليتسن بأنه "هدف ظاهرة سجله عمر السومة أمام فريق يلعب له كريم الأحمدي". وذكرت الصحيفة اسم الأحمدي كونه يحمل الجنسية الهولندية ولأنه بدأ مسيرته الكروية في أندية هولندا ولمدة 9 أعوام.