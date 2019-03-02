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عبدالعزيز الفيصل يلتقي رؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية

المصدر: العربية.نت
من اجتماع عبدالعزيز الفيصل برؤساء اللجان
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افتتحت فعاليات الاجتماع الـ38 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي يوم السبت، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وبراويت وانغسوان، نائب رئيس مجلس الوزراء التايلاندي وزير الدفاع ورئيس اللجنة الأولمبية التايلاندية والشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وتحدث رؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية عن أبرز نتائج المرحلة السابقة، منها دورة الألعاب الآسيوية 2018 والتي أقيمت في أغسطس الماضي.

وسيترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وفد السعودية في الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي يوم الأحد، والتي تشمل جلسة عمل مطولة لأعضاء اللجان الأولمبية الآسيوية وسيتم من خلالها انتخاب رئيس جديد للأعوام الأربعة المقبلة.

كلمات دالّة

#عبدالعزيز الفيصل, #المجلس الأولمبي الآسيوي

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