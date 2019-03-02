لؤي ناظر: ادعموا جميع اللاعبين وسنصل مرحلة الأمان

طلب لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة اتحاد جدة، من الجماهير دعم اللاعبين جميعهم من دون استثناء، مضيفا أنهم جميعا لم يدخروا جهدا لإسعاد الجماهير.

وكان الاتحاد قد تعادل مع الأهلي في قمة الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتبدأ جماهير الأول بانتقاد عدد من اللاعبين وكان في مقدمتهم المهاجم الصربي بريوفيتش.

وكتب لؤي عبر حسابه في "تويتر" "رجائي من جمهور العميد دعم كل اللاعبين دون أي استثناء. لم ولن يبخل أي منهم بجهد ومكافحة وانتظام في الفترة السابقة"، مضيفا أنه إن كان هناك أي خطأ فهو من يتحمله لوحده وأن علاقة اللاعبين بالجماهير هي الأفضل في السعودية.

وأضاف أنه سيواصل دعمه لإبعاد الاتحاد عن مناطق الخطر، وقال "وعدي لكم أننا سنستمر ونحاول تغطية أي تقصير والاستمرار في بذل كل ما في وسعنا لكي نصل لمرحلة الأمان، أنا واثق في الجهاز الفني وجميع اللاعبين، تفاءلوا بالخير تجدوه.