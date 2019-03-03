المخضرم الشمراني.. قميص رابع في "آسيا" وأهداف لا تنسى

سيعود ناصر الشمراني للمشاركة في دوري أبطال آسيا بقميص اتحاد جدة، وسيكون رابع شعار يرتديه المهاجم الملقب بـ"الزلزال" في البطولة القارية الكبرى.

وأعلن الاتحاد يوم السبت عن قائمته المشاركة في البطولة الآسيوية والتي شهدت وجود الأسترالي ماثيو يورمان والإيفواري سانوغو والتشيلي فيلانويفا والبرازيلي رومارينيو، في قائمة الأجانب، كما شهدت استدعاء ناصر الشمراني، الذي وقع مخالصة مع الشباب منتصف فبراير الماضي قبل أن يوقع بعدها بأربعة أيام للفريق الغربي.

وسيلعب الاتحاد أمام الريان القطري يوم الاثنين، في أولى مباريات الفريقين في الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا، وستقام المباراة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويعد الشمراني مهاجماً متخصصا في الشباك القطرية حيث سبق وأن سجل 9 أهداف في 3 أندية قطرية مختلفة طوال مشاركاته السابقة مع أندية الشباب والهلال والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

ويعود أول هدف سجله الشمراني في ناد قطري إلى عام 2006 عندما ساهم بفوز الشباب على السد بثلاثة أهداف لهدفين. وفي عام 2009 وبقميص الشباب مرة أخرى، عاد الزلزال وهز شباك الغرافة القطري على أرضه في أولى مباريات المجموعة الثانية قبل أن يعود ويسجل من ركلة جزاء في لقاء الإياب بين الفريقين.

وفي بطولة عام 2011، سجل الشمراني هدفا وحيدا في خسارة فريقه أمام الريان في افتتاح مباريات البطولة للفريقين، ليعود ويسجل في لقاء الإياب هدف الفوز لفريقه أمام الريان والذي ساهم بوصول فريق العاصمة إلى ثمن نهائي البطولة.

وفي آخر مواسمه بقميص الشباب في البطولة الآسيوية، تحديدا عام 2013، سجل الشمراني هدفا وحيدا في الأندية القطرية، وكان في ذهاب دور ثمن النهائي في المباراة التي جمعت الشباب بمضيفه الغرافة، والتي انتهت للضيوف بهدفين لهدف.

وكانت آخر بصمة تركها الشمراني في الشباك القطرية تعود لمواجهة الهلال والسد في دور المجموعات في عام 2014 على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، عندما انتصر أصحاب الأرض بخماسية نظيفة وكان نصيب الشمراني منها ثلاثية في شباك السد.

ويملك الشمراني رقماً قياسياً في دوري أبطال آسيا، إذ يعتبر ثالث هدافي البطولة تاريخياً برصيد 29 هدفا، بعد الكوري الجنوبي لي دونغ غوك وديان داميانوفيتش من الجبل الأسود، 36 هدفا. ويبتعد الشمراني عن أقرب لاعب سعودي بفارق 11 هدفا، حيث يعد ياسر القحطاني ثاني هداف سعودي في تاريخ البطولة بـ18 هدفا.

ويعتبر الشمراني خامس أكثر لاعب سعودي ظهورا في البطولة الآسيوية بـ52 مباراة، بعد كل من عبدالله الزوري وسعود كريري ومحمد الشلهوب وياسر القحطاني.