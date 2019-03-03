النصر والاتحاد في مهمتي الوصل والريان بدوري الأبطال

يفتتح فريقا النصر واتحاد جدة مشوارهما في دوري أبطال آسيا حينما يحل الأول ضيفاً ثقيلاً على الوصل الإماراتي في المواجهة التي ستقام على ستاد زعبيل في مدينة دبي، في حين يستضيف الثاني نظيره الريان القطري على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية للمسابقة.

وعلى ستاد زعبيل في مدينة دبي الإماراتية يخوض النصر أول مواجهاته في دوري أبطال آسيا حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوصل. ويعيش النصر أوضاعاً فنية مميزة في الدوري السعودي والذي يحتل فيه المركز الثاني برصيد 49 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال المصدر.

ويسير النصر بخطى جيدة بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا بعدما حقق الفريق أربعة انتصارات متتالية في المراحل السابقة والتي أبقته في دائرة المنافسة.

واستقر فيتوريا على الرباعي الأجنبي الذي سيخوض دوري أبطال آسيا برفقة الفريق، وهم الحارس الأسترالي براند جونز والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا ومواطنه جوليانو والهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ولن يكون بإمكان فيتوريا الزج بمدافعه البرازيلي مايكون والذي تأكد غيابه عن المواجهة بداعي الإصابة وسيشارك المدافع عبدالله مادو بديلاً له.

ويعول النصراويون كثيراً على مهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي قاد الفريق للفوز في آخر أربع مباريات أمام القادسية وأهلي جدة والفيحاء والشباب بعد تسجيله 5 أهداف.

ووصل النصر لدوري المجموعات عقب فوزه على ضيفه أجمك الأوزبكي برباعية نظيفة في الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات.

وفي المقابل يتطلع الوصل للظهور بمستوى مغاير عما يقدمه في الدوري الإماراتي والذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

وقدّم الوصل أداءً مميزاً في البطولة العربية بعدما أقصى اتحاد جدة والأهلي المصري إلا أنه خرج من الدور ربع النهائي على يد أهلي جدة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة يفتتح الاتحاد مشواره بدوري الأبطال حينما يستضيف الريان القطري.

ويعيش الاتحاد أوضاعاً فنية صعبة في دوري الأمير محمد بن سلمان حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير قبل نهاية الدوري بـ8 مباريات.

ويأمل الاتحاديون أن يقدم فريقهم مستوى مغايرا لما قدمه في الدوري السعودي والمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل للدور ثمن النهائي.

وقدّم الاتحاد أداءً جيداً في مواجهته الماضية أمام غريمه التقليدي الأهلي يوم الجمعة الماضي، بعد تعادلهما 1-1، وهي المباراة الأولى لمدربه التشيلي العائد من جديد خوسيه سييرا.

واستقر التشيلي سييرا على الرباعي الأجنبي الذي سيشارك في دوري الأبطال وهم مواطنه كارلوس فيلانويفا والأسترالي غورمان والايفواري سانوغو والبرازيلي رومارينيو.

وفي المقابل ستكون مهمة الريان صعبة للغاية لاسيما أنه قدم أداءً متذبذباً في الدوري القطري والذي يحتل فيه المركز الرابع بفارق 17 نقطة عن المتصدر.