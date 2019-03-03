الهلال يواصل الصدارة.. والتعاون يسجل رقماً قياسياً

انتهت جولة القمتين في السعودية بتعادل في قمة جدة بين الأهلي والاتحاد وانتصار نصراوي في قمة الرياض على حساب الشباب، فيما واصل الهلال صدارته للأسبوع 16 على التوالي بعد 22 أسبوعا من عمر المسابقة، حيث يعد انتصار الأزرق على الفيصلي في الرياض هو السابع عشر في هذا الموسم.

ويعد الهلال الفريق الوحيد في المسابقة بدون أي خسارة في العام الحالي، فيما نجح الفيحاء أخيرا في تسجيل انتصاره الأول هذا العام بعد الفوز على الحزم، بينما بقي الرائد وحيدا دون أي انتصار منذ انطلاقة 2019.

وكان من المنتظر أن يتم تسجيل الهدف رقم 500 في هذا الموسم، إلا أن عدد الأهداف توقف عند 495، بعد أن شهدت الجولة تسجيل 14 هدفا فقط، فيما واصل الهلال وحيداً بالتسجيل في جميع جولات الدوري.

ودخل التعاون تاريخ الدوري السعودي للمحترفين حيث أصبح خامس فريق في تاريخ المسابقة يسجل 50 هدفا خلال أول 22 جولة، كما أصبح التعاون أول فريق في السنوات العشر الأخيرة يفوز في ثلاث مباريات متتالية مسجلاً أربعة أهداف على الأقل في كل واحدة.

وانفرد الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون بصدارة هدافي المسابقة مزيحا الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال، حيث سجل الأول 18 هدفا فيما بقي الثاني على نفس رصيده 17 هدفا.

وسجلت الجولة الثانية والعشرون ثاني أعلى رقم في الحضور الجماهيري في جولات الدوري بأكثر من 90 ألف مشجع، فيما لا تزال الجولة الثالثة الأكثر حضوراً والتي سجلت حضور أكثر من 100 ألف مشجع، وكان دربي جدة الأكثر من حيث الحضور الجماهيري بتواجد قرابة 43 ألف مشجع.