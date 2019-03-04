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آل الشيخ رئيساً فخرياً لنادي الوحدة

المصدر: العربية.نت
تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه
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أعلنت إدارة الوحدة برئاسة حاتم خيمي قبول تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، منصب الرئيس الفخري للنادي ورئيس أعضاء الشرف، وذلك في بيان رسمي نشرته يوم الاثنين.

وقالت إدارة النادي المكي في بيانها، إن قبول آل الشيخ للمنصب يعتبر أكبر أنواع الدعم للنادي على الإطلاق، ودعما منه لأهالي مكة والنادي، ولن يجد أفضل من مكة ونادي الوحدة ليقدم لهم الدعم اللازم، مختتمة البيان بمقولة آل الشيخ الشهيرة "الوحدة في قلبي".

ويحتل الوحدة المركز السادس في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان برصيد 35 نقطة بعد مرور 22 جولة من المسابقة، وبفارق 4 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع.

كلمات دالّة

#الوحدة, #تركي آل الشيخ

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