الاتحاد يمسح أحزانه المحلية بخماسية في شباك الريان

فجّر اتحاد جدة غضبه محلياً حينما اكتسح ضيفه الريان القطري، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، يوم الاثنين ، ضمن المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وبدأت المباراة بأفضلية للريان الذي فرض سيطرته على وسط الملعب وكثف محاولاته نحو مرمى الاتحاد وتمكن مدافعه الأوروغوياني غونزالو فييرا من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 23 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

وحاول الاتحاد كثيراً العودة إلى المباراة وانتظر حتى الدقيقة 45 بعدما تمكن مهاجمه فهد المولد من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالعزيز العرياني ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك، واحتاج الاتحاد دقيقة واحدة فقط حتى تمكن مهاجمه عبدالعزيز العرياني من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله خالد السميري ليسدد الكرة لتصطدم بالمدافع ديم تراوري وتدخل الشباك.

وفي الشوط الثاني فرض الاتحاد سيطرته المطلقة وتمكن مدافعه زياد المولد من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 48 بعدما أكمل تمريرة زميله أحمد عسيري ليحول الكرة بقدمه في شباك الريان، وواصل الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه عبدالرحمن الغامدي من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 69 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله فهد المولد.

ونجح الاتحاد بتسيير المباراة كما يريد وسط استسلام تام من لاعبي الريان ونجح مهاجمه فهد المولد بتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 78 بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك، وعند الدقيقة 87 أهدر مهاجم الاتحاد فهد المولد فرصة تسجيل الهدف السادس بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله التشيلي فيلانويفا ليواجه المرمى، إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وبهذه النتيجة حقق الاتحاد أول 3 نقاط له ليحتل المركز الأول، بفارق الأهداف عن فريق لوكوموتيف طشقند الذي فاز على ضيفه الوحدة الإماراتي 2-صفر، وبقي الريان بلا نقاط المركز الأخير.