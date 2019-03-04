النصر يبدأ مشواره الآسيوي بالخسارة أمام الوصل الإماراتي

حقق الوصل الإماراتي ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه الصعب على ضيفه النصر السعودي 1-صفر، يوم الاثنين، في المواجهة التي احتضنها ستاد زعبيل في مدينة دبي، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول والذي لم يشهد فرصاً خطيرة كثيرة باستثناء هجمة لكل فريق، وسنحت فرصة خطيرة للوصل للاعبه البرازيلي فابيو ليما الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براند جونز الذي تصدى بها بصعوبة، وعند الدقيقة 22 تلقى الروماني ريجيكامب مدرب الوصل ضربة قوية بعدما اضطر لتغيير مهاجمه البرازيلي كايو المصاب ليدخل بديلاً عنه اللاعب عبدالله كاظم.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر أن يفتتح التسجيل لفريقه بعدما ارتقى لعرضية زميله عبدالرحمن العبيد وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة، وفي الشوط الثاني تحسن أداء المباراة لاسيما بعدما تمكن الوصل من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 62 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح مهاجمه البرازيلي فابيو ليما.

وفرض النصر سيطرته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس حميد عبدالله، وواصل النصر هجومه وأهدر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله السالم ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اعتلت العارضة.

ولم يتوقف هجوم النصر وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي جوليانو الذي ارتقى لعرضية زميله فهد الجميعة وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى، وكثف النصر هجومه وأهدر مهاجمه عبدالله السالم هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث، وعند الدقيقة 90 كاد النصر أن يسجل هدف التعادل بعدما تلقى لاعبه البرازيلي جوليانو تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالله السالم ليسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس حميد عبدالله.

وبهذه النتيجة حقق الوصل أول 3 نقاط له ليتصدر المجموعة، في حين بقي النصر بلا نقاط متذيلاً للترتيب.