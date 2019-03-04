النصر يخوض أول لقاء آسيوي أمام الأندية الإماراتية

يخوض النصر مواجهته الرسمية الأولى أمام الأندية الاماراتية على الصعيد القاري حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوصل يوم الاثنين، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.

ولم يسبق للنصر أن واجه الأندية الإماراتية في مشاركاته الثمان في مسابقات الاتحاد الآسيوي بنظامها القديم (كأس الكؤوس، وأبطال الدوري، وكأس السوبر) وبنظامها الجديد (دوري أبطال آسيا).

وسبق للنصر أن واجه الأندية الإماراتية من خلال بطولة الخليج والبطولات العربية، بالإضافة إلى المباريات الودية، في حين هذه المواجهة الثالثة التي تجمعه بنادي الوصل.

وكانت أولى مباريات النصر أمام الأندية الإماراتية عام 1991 في بطولة للأندية العربية أبطال الكؤوس حينما واجه النصر وتعادلا 1-1، لتجدد المواجهات عام 1996 حينما واجه الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري وفاز بثنائية نظيفة.

وفي عام 2010 واجه النصر نظيره الوصل ببطولة الخليج في أشهر مواجهاته أمام الأندية الإماراتية حينها فاز ذهاباً في الرياض 3-1، وخسر 4-2 إياباً في مواجهة بقيت في الذاكرة طويلاً

وفي هذا العام خاض النصر مواجهة أمام الجزيرة في كأس زايد للأندية العربية، وفاز ذهاباً في أبوظبي 2-1، وحسم لقاء الإياب بفوزه 4-1.