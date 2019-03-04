زوران: أتمنى دخول التاريخ بتحقيق أول فوز في "العين"

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدرب السابق للعين الإماراتي والحالي للهلال السعودي، صعوبة مواجهة الهلال مع مضيفه العين يوم الثلاثاء في أولى مباريات الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا على استاد هزاع بن زايد.

وأكد زوران في مؤتمر صحافي يوم الاثنين أنه عاش أياما رائعة في مدينة العين، ولكنه في نفس الوقت يمني نفسه بصناعة تاريخ جديد مع الهلال.

وقال زوران: المواجهة بين الفريقين الكبيرين الهلال والعين لن تكون سهلة، وأعرف أن الهلال لم ينتصر في العين، والعين لم يفز في الرياض، وأتمنى أن أدخل التاريخ بالانتصار على استاد هزاع بن زايد، والمواجهة بها الكثير من الأمور المشتركة والمتشابهة، وثقتي كبيرة في كفاءة لاعبي الهلال بتخطي الفريق الإماراتي الصعب.

وتابع: لا توجد أي نقطة يمكن أن تختفي عن أي من المدربين، فأنا دربت العين لموسمين، كما أن الهلال السعودي هو الآخر كتاب مفتوح أمام مدرب العين ولاعبيه الحاليين، ولكنني أسعى لبدء مباريات البطولة الآسيوية بتحقيق النقاط الثلاث، مع كل التقدير والاحترام لنادي العين، والتي انتهز هذه الفرصة لكي أوجه رسالة شكر إلى جماهيره التي وقفت إلى جواري فترات طويلة عندما كنت مدربا لفريقهم.

وأكد الإيطالي جوفينكو، لاعب الهلال، أن الفريق يخوض أي مباراة بتركيز عال للوصول إلى أهدافنا، وذكر: آمل أن أشكل إضافة للفريق وأساهم بتحقيق جميع أهداف الهلال، علما بأنني واجهت بعض الصعوبات في بداية تواجدي مع الهلال بلعب مباراة كاملة، نظرا لتوقفي عن المشاركة.

وزاد: أشعر بتغير كبير، وأنا الآن في فترة بدينة جيدة للمشاركة مع الفريق، وأشعر بالسعادة لتواجدي في البطولة الآسيوية، وأعد الجماهير ببذل أفضل الجهود لتحقيق ما يسعدهم.