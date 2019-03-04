فوساتي: السد فريق قوي ودرست نقاط ضعفه

وصف خورخي فوساتي، مدرب الأهلي، مباراة فريقه أمام السد القطري بالصعبة لقوة المنافس، وأكد ثقته في قدرات لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية في استهلالية مشوار الفريق بالآسيوية.

ويستضيف الأهلي، يوم الثلاثاء، فريق السد القطري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وقال فوساتي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الاثنين: نلعب مواجهة صعبة أمام منافس قوي في مسابقة جديدة يخوضها الفريق بتحدٍ جديد، وتابعت عددا من المباريات للفريق المنافس خلال الأيام الماضية لدراسة نقاط القوة والضعف.

وأضاف: لدي ثقة كبيرة في قائمة الفريق الحالي، وسنعمل على تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز في بداية مشوار الفريق، خاصة بعد العمل الكبير الذي قدمناه خلال الفترة الماضية في كافة النواحي.

وأكد سعيد المولد، لاعب الأهلي، على أن بطولة دوري أبطال آسيا واحدة من أهداف الفريق في الموسم الحالي، وأردف: الفريقان لديهما ذات الرغبة الكبيرة في تحقيق الانتصار، ومن هنا تأتي صعوبة المواجهة، لكننا نثق في قدراتنا ونتطلع لتحقيق الفوز في بداية مشوارنا، خاصة أن الانتصار سيمنح الفريق ثقة كبيرة في تكملة المشوار.